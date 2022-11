Il Consiglio di Stato si pronuncia in tema di espropriazione per pubblica autorità

Nell’ambito delle considerazioni in Diritto fatte dal Consiglio di Stato per addivenire alla decisione del ricorso si segnala in particolare la seguente massima:

In caso di illecito consistente nell’occupazione di immobile sine titulo sussiste la responsabilità solidale per il risarcimento del danno tra l’amministrazione pubblica committente dell’opera e il soggetto (pubblico o privato) al quale, unitamente alla realizzazione dell’opera, sia stata affidata, in virtù di delega anche il potere di gestire, in nome e per conto del delegante, il procedimento espropriativo e di emanare il decreto di espropriazione. Anche in presenza di un rapporto concessorio (pur se previsto per legge), resta sempre fermo il potere-dovere di vigilanza dell’amministrazione concedente sull’attività del concessionario, con particolare riguardo all’esercizio di poteri pubblici – e dunque anche del potere espropriativo – da parte di questi.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it