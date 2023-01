Il cambiamento climatico nelle città e il ruolo della pianificazione urbana e delle nature based solutions

Sarà il Comune di Ferrara a ospitare il primo ciclo di incontri del progetto europeo Usage, in tema di contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici. Tre giorni di meeting, dal 31 gennaio al 2 febbraio 2023, in cui i partner di progetto e gli stakeholder invitati (amministrazioni pubbliche, esperti e ricercatori, associazioni, imprese) si incontreranno per discutere di isole di calore urbane, precipitazioni, qualità dell’aria, biodiversità, dati da raccogliere e scambiare per migliorare le politiche ambientali a livello urbano.