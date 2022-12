Il 7 dicembre nuovo webinar sul rispetto del principio DNSH

Focalizzare l’attenzione sugli adempimenti connessi al rispetto del principio DNSH con riferimento all’aggiornamento della Guida Operativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze. È questo l’obiettivo del webinar, collocato all’interno della convenzione IFEL-MEF-MINT e che si avvale anche della collaborazione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), che si svolge mercoledì 7 dicembre 2022, dalle 15:00 alle 16:30

L’iniziativa fa seguito al ciclo di webinar svolti negli scorsi mesi e relativi al rispetto del principio DNSH (Do Not Significant Harm) , ovvero di non arrecare danno significativo all’ambiente negli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Fonte: Italia Domani