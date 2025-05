Guida in stato di ebbrezza: non delegabile l’avvertimento del diritto all’assistenza di un difensore

La Corte di Cassazione Sez. 4 Penale, con la sentenza n. 6277/2025 ha affermato che in tema di guida in stato di ebbrezza, non è delegabile al personale sanitario l’avvertimento al conducente coinvolto in un sinistro del diritto all’assistenza di un difensore ex artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., anche nel caso in cui l’accertamento del tasso alcolemico sia effettuato, su richiesta della polizia, presso strutture sanitarie di base o accreditate ai sensi dell’art. 186, comma 5, cod. strada.

In motivazione, si legge nella nota diffusa a margine dall’ufficio del massimario, la Corte ha aggiunto che l’atto, per la sua vocazione probatoria, resta riservato alla polizia, il cui operato è sottoposto a controllo giudiziale.



