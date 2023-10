Genova: “Blue Gallery”, al via la 2 giorni dedicata all’economia del mare

Con un’introduzione a cura dell’assessore comunale al patrimonio, porto, mare e pesca Francesco Maresca e del presidente della Fondazione Carige Paolo Momigliano ha preso il via “Blue Gallery – Blue Economy Forum Genova”. La 2 giorni dedicata all’economia del mare che riempirà di idee, confronti e riflessioni Galleria Mazzini, nell’800esca galleria si susseguiranno una serie di talk, tavole rotonde e momenti di intrattenimento rivolti ad un pubblico diversificato, in sintonia con la gamma di contenuti proposti.

Esemplare è stato l’appuntamento “Il ruolo di Genova nel Mediterraneo”, che, oltre all’assessore Francesco Maresca e a un video intervento del viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi, ha riunito sul palco dei relatori il consigliere di Regione Liguria Stefano Balleari, il presidente di Porto Antico Spa Mauro Ferrando, il comandante del Porto di Genova Piero Pellizzari e il capitano di vascello dell’Istituto Idrografico della Marina Militare Carlo Marchi.

“Blue Gallery” rappresenta un punto di incontro e riflessione che riunisce i principali stakeholder dell’economia del mare, un think tank dove si presentano nuove opportunità di lavoro, si esplorano temi cruciali legati all’innovazione e alla sostenibilità e si promuove la collaborazione per favorire il successo di un settore fondamentale per il futuro.

Allo stesso tempo, il forum intende dare una opportunità formativa ed esplorativa agli studenti, a cui è dedicata una parte significativa della 2 giorni, grazie a 4 masterclass mirati a fargli conoscere le molteplici opportunità di lavoro legate al settore marittimo e delle professioni ad esso collegate. Un’iniziativa di fondamentale importanza per incentivare i giovani a considerare il settore marittimo e oceanico come una prospettiva di carriera valida.

«L’obiettivo del Comune di Genova e di Fondazione Carige è promuovere lo sviluppo economico della Blue Economy facendo squadra con gli stakeholder del territorio. Un obiettivo che si realizza con “Blue Gallery”, un forum sull’economia del mare aperto al pubblico che metterà il mare al centro della scena cittadina, facendo emergere la consapevolezza delle implicazioni positive che la Blue Economy genera sulla vita economica del Paese e sulla nostra città, spiega Francesco Maresca, l’assessore comunale al patrimonio, porto, mare e pesca. Il tutto lasciando spazio a momenti di intrattenimento e networking per la costruzione di relazioni e partnership nel campo dell’economia del mare cherappresenta un comparto strategico per Genova e che in futuro avrà un ruolo ancora più significativo, potendo avvalersi dell’entusiasmo e della voglia di imparare dei tanti giovani che, nella Blue Economy, possono trovare un “mare” di opportunità per il loro futuro professionale.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Genova in collaborazione con Fondazione Carige e numerose aziende partner, il programma del Forum è consultabile sul sito www.bluegallery.it ed è strutturato in modo da coinvolgere diverse fasce di pubblico per promuovere la consapevolezza sulla Blue Economy e sulle prospettive che offre.

Fonte: comune di Genova