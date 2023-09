Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane – Pubblicato il decreto di ripartizione 4 agosto 2023 – Annualità 2023

In data 18 settembre 2023 viene pubblicato il decreto a firma del Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie, datato 4 agosto 2023, e registrato alla Corte dei Conti l’11 settembre 2023 n. 2465, di ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane – parte regionale (art.1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234). Il decreto ha individuato i criteri di ripartizione del Fondo, gli ambiti d’intervento, e i termini per la trasmissione delle rendicontazioni degli interventi e le condizioni per la revoca degli stessi.

Le regioni, come previsto dall’articolo 2 comma 7 e dall’articolo 3 comma 11 dovranno trasmettere le richieste di finanziamento (scheda n.1 e scheda n.2) in formato elettronico all’indirizzo: affariregionali@pec.governo.it entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, ovvero entro il 18 dicembre 2023.

Le regioni Basilicata e Sicilia come previsto dall’articolo 4 comma 4 dovranno trasmettere la richiesta di finanziamento (scheda n.3) in formato elettronico all’indirizzo: affariregionali@pec.governo.it entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, ovvero entro il 18 dicembre 2023.

Fonte: Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie