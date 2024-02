In GU Serie Generale n. 43 pubblicato il DPCM 21 dicembre 2023 recante le modalità di erogazione “Modalità di erogazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale – Annualità 2023»”.

La dotazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale» di cui all’art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, per l’annualità 2023 è destinata a finanziare la copertura dei maggiori oneri derivanti dall’aumento dei costi dei materiali per la realizzazione delle opere principali ammesse al finanziamento per le annualità precedenti, alla realizzazione di opere complementari alle opere principali nonche’ ad entrambe le due categorie di opere sopra riportate.

I destinatari del Fondo sono i comuni beneficiari dei finanziamenti relativi alle annualita’ precedenti del Fondo stesso, i cui territori confinano con le Regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e costituiscono, rispettivamente, la macroarea Valle d’Aosta e la macroarea Friuli-Venezia Giulia. 3.

I comuni beneficiari sono elencati nell’allegato al decreto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale