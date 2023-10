Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori

In GU Serie Generale n. 230 del 2 ottobre 2023 si da notizia nel sito del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I decreti», e’ pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell’interno,di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con ilMinistro dell’economia e delle finanze, del 5 settembre 2023, corredato degli allegati A e B, recante: «Criteri e modalita’ di riparto e utilizzo, per l’anno 2023, del Fondo per la legalita’ e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, pari a 6 milioni di euro», previsto dall’art. 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2023 al n. 3376.

Fonte: Gazzetta Ufficiale