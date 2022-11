Fondo per iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori 2022

Sul sito del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie è disponibile il decreto a firma del Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie, datato 4 agosto 2022, e registrato alla Corte dei Conti il 21 settembre 2022, di ripartizione del Fondo delle annualità 2021, 2022 e 2023 per un importo complessivo di 4,5 milioni di euro, e di indicazione delle modalità di utilizzo per iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori.

Il finanziamento sarà assegnato ai comuni interessati che inoltreranno la richiesta di erogazione dell’importo assegnato per le annualità 2021, 2022 e 2023 e indicato nell’Allegato 2 del decreto, come previsto dall’articolo 7, le richieste dovranno essere trasmesse in formato elettronico all’indirizzo: affariregionali@pec.governo.it entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del decreto, ovvero entro il 12 novembre 2022.

Le risorse erogate saranno utilizzate dai comuni delle isole minori, previo avviso pubblico, per finanziare i seguenti ambiti: a. Turismo; b. Commercio; c. Servizi.

– Decreto ministeriale firmato il 4 agosto 2022 (pdf)

Fonte: PCM – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie