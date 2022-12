Fondo per il sostegno alla transizione industriale: criteri, modalità e condizioni per l’accesso

Il Decreto 21 ottobre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Criteri, modalità e condizioni per l’accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale” appena pubblicato in gazzetta ufficiale è stato adottato al fine di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 479 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, definisce i criteri, le modalita’ e le condizioni per l’accesso al Fondo.

L’Articolo 1 contiene le definizioni utili a decifrare gli elementi chiave del provvedimento tra queste in particolare:

«Carta degli aiuti a finalità regionale» la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale approvata in applicazione dell’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, tempo per tempo applicabile;

«efficienza energetica»: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima

e dopo l’attuazione dell’intervento, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

«imprese energivore»: le imprese inserite, alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo, nell’elenco tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’art. 19, comma 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167;

«unità produttiva»: la struttura produttiva, ubicata in Italia, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu’ sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati;

«fondo»: il Fondo per il sostegno alla transizione industriale, istituito dall’art. 1, comma 478 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

«soggetto gestore»: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia.

IL decreto contiene le norme specifiche sulle procedure e condizioni di accesso al fondo, le modalità di erogazione delle agevolazioni e gli obblighi cui sono tenuti i soggetti beneficiari.

Fonte: Gazzetta Ufficiale