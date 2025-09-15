Firenze: FestinaLente, il Comune introduce un nuovo assistente virtuale

Anagrafe 15 Settembre 2025, di Redazione

L’assistente virtuale è attivo sul sito e permette ai cittadini di gestire pratiche di vario genere, offrendo un supporto in tempo reale

Articoli correlati
Anagrafe

Cinisello Balsamo: la CIE al centro dei servizi digitali

Anagrafe

Tentativi di accesso abusivo ai sistemi informatici ANPR. Raccomandazioni e rispetto delle disposizioni di sicurezza

Anagrafe

Pieve Emanuele: “Lo specchio del tuo Comune”, online la dashboard del Portale Open Data

Anagrafe

DTD: nuovi fondi disponibili per i Comuni che aderiscono all’ANSC

Anagrafe

Rilevazione ISTAT: gli italiani residenti all’estero – Anni 2023 e 2024

Il Comune di Firenze ha introdotto FestinaLente, un nuovo assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale pensato per semplificare l’accesso ai servizi anagrafici erogati dall’Ente.

Lo strumento è attivo sul sito istituzionale e permette ai cittadini di gestire pratiche come il trasferimento di residenza e richieste simili, offrendo un supporto tempestivo e costante.

FestinaLente rappresenta un passo importante verso una Pubblica Amministrazione più vicina alle persone, che utilizza le potenzialità dell’intelligenza artificiale con responsabilità e trasparenza non sostituendo gli operatori in carne e ossa, ma affiancando il personale umano e svolgendo un primo livello di assistenza sempre disponibile.

Il progetto di tipo sperimentale e si inserisce nel percorso di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione promosso anche dal PNRR.

Fonte: comune di Firenze

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica