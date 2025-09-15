Firenze: FestinaLente, il Comune introduce un nuovo assistente virtuale

Il Comune di Firenze ha introdotto FestinaLente, un nuovo assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale pensato per semplificare l’accesso ai servizi anagrafici erogati dall’Ente.

Lo strumento è attivo sul sito istituzionale e permette ai cittadini di gestire pratiche come il trasferimento di residenza e richieste simili, offrendo un supporto tempestivo e costante.

FestinaLente rappresenta un passo importante verso una Pubblica Amministrazione più vicina alle persone, che utilizza le potenzialità dell’intelligenza artificiale con responsabilità e trasparenza non sostituendo gli operatori in carne e ossa, ma affiancando il personale umano e svolgendo un primo livello di assistenza sempre disponibile.

Il progetto di tipo sperimentale e si inserisce nel percorso di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione promosso anche dal PNRR.

Fonte: comune di Firenze