Facciamo semplice l’Italia: online il report finale della consultazione pubblica

È stato pubblicato il report finale della consultazione pubblica “Facciamo semplice l’Italia. La tua voce conta”, promossa dal Dipartimento della funzione pubblica nell’ambito del PNRR dedicato alla semplificazione amministrativa. L’iniziativa, attiva sulla piattaforma ParteciPA dal 27 gennaio al 27 settembre 2025, ha raccolto oltre 600 segnalazioni da cittadini, imprese, professionisti e dipendenti pubblici.

Il confronto ha evidenziato le principali difficoltà nell’accesso ai servizi pubblici e ha suggerito soluzioni concrete per rendere più semplice, rapida e intuitiva l’interazione con la Pubblica Amministrazione. I contributi hanno riguardato in particolare sanità e disabilità, lavoro, fisco e tributi, anagrafe e servizi demografici, edilizia, appalti, ambiente e trasporti.

Un tema trasversale ha unito quasi tutte le segnalazioni: la necessità di servizi digitali integrati e facilmente accessibili, capaci di dialogare tra loro. Dalla sanità al lavoro, dai pagamenti ai servizi edilizi, la richiesta di piattaforme uniche è emersa con forza.

Le segnalazioni raccolte costituiranno ora la base per interventi concreti di semplificazione amministrativa, rafforzando l’attuazione della riforma M1C1 del PNRR dedicata alla “Buona amministrazione e semplificazione”.

Maggiori informazioni nella nota del Dipartimento per la Funzione Pubblica