Erogazione dell’acconto del 10 per cento delle risorse per i progetti della M5 C2 I2.2 “Piani Urbani Integrati”

In data 21 dicembre 2022 questo il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale – ha provveduto ad erogare le risorse a titolo di acconto del 10 per cento per i progetti della M5 C2 I2.2 “Piani Urbani Integrati” come previsto all’articolo 4 del decreto interministeriale del 22 aprile 2022.

Le risorse di cui all’articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021 n.152 per la citata M5 C2 I2.2 “Piani Urbani Integrati” del PNRR, sono stanziate in quota parte, per le annualità 2022-2026, a valere sul Fondo di rotazione “Next Generation UE” di cui all’articolo 1, comma 1037 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n.178. Una parte dei pagamenti è stata pertanto effettuata attraverso il sistema informatico ReGiS, secondo le indicazioni di cui alla Circolare RGS n. 29 del 26 luglio 2022.

La restante parte delle risorse sono stanziate, invece, su Fondo Complementare relativamente all’annualità 2021. I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni.

I soggetti beneficiari dell’erogazione sono 319, per un totale erogato pari ad euro 270.373.048,85.

All’interno dell’Allegato 1 al presente comunicato sono indicati gli enti destinatari dei suddetti pagamenti per ciascun intervento.