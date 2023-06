Enti locali: nuova procedura per la presentazione su piattaforma informatica di istanze riguardanti il personale

Con Circolare n. 80 del 19 giugno 2023 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) ha diramato una nuova procedura per la presentazione su piattaforma informatica di istanze riguardanti il personale, da sottoporre all’esame della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

Il fine, come evidenziato nel documento, è di semplificare e assicurare maggiore celerità e trasparenza delle procedure di presentazione delle istanze in oggetto, pertanto il Dipartimento ha predisposto un’apposita piattaforma informatica delle richieste riguardanti il personale, presentate alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’art.155 del T.U.EE.LL dagli enti strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario, secondo quanto previsto dagli artt. 242, 243, 243 bis, 243 ter e 244 del Testo Unico.

Per il nuovo sistema operativo è prevista una fase di verifica, a partire dal 1° settembre 2023, durante la quale le istanze provenienti dagli enti locali interessati potranno essere presentate, in alternativa, o a mezzo pec o tramite la predetta piattaforma informatica.

A breve, con successiva comunicazione, all’esito di tale fase iniziale, sarà indicata la data in cui le suddette richieste destinate a quest’ufficio, potranno pervenire esclusivamente tramite piattaforma informatica.

Con la Circolare sono allegati tre specifici documenti messi a disposizione degli enti interessati:

Parametri obiettivi ente strutturalmente deficitario

Elenco enti con procedura di riequilibrio attiva

Elenco degli enti con 5 anni dall’anno ipotesi

Fonte: DAIT