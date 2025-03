Energia: MASE, 232 milioni per i comuni con l’avviso C.S.E. 2025

A partire dal prossimo 8 aprile, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica mette a disposizione 232 milioni di euro per la sostenibilità energetica dei Comuni italiani: è stato approvato infatti l’avviso pubblico per il C.S.E. 2025 Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica, che sostiene investimenti delle amministrazioni comunali su tutto il territorio nazionale, promuovendo l’uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico e la riduzione dei consumi negli edifici pubblici.

Con questa misura sono finanziati a sportello, per l’intero importo dei costi ammissibili, impianti fotovoltaici e solari temici, pompe di calore, sistemi di relamping, infissi ad alta efficienza e soluzioni ibride.

Le negoziazioni con gli operatori economici presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) partiranno l’8 aprile, mentre dal 15 aprile potranno essere compilate le istanze di concessione del finanziamento, in vista dell’apertura dello sportello per la presentazione delle domande, che sarà attivo dal 5 maggio.

“Questa misura – spiega il ministro Gilberto Pichetto – rappresenta un passo in avanti per accompagnare i Comuni italiani nella transizione energetica, con interventi concreti per promuovere uno sviluppo sostenibile”.

Per maggiori informazioni, le amministrazioni comunali possono consultare la documentazione al seguente link :

https://www.mase.gov.it/bandi/avviso-cse-2025-comuni-la-sostenibilita-e-lefficienza-energetica

Fonte: MASE