Energia: attivi i portali per gli incentivi, parte svolta CER

Sono entrati in funzione, dalle ore 17 dell’8 aprile, i portali del GSE per accedere agli incentivi sulle Comunità Energetiche: sarà dunque possibile l’invio delle richieste dei contributi per le CER e le configurazioni di autoconsumo.

“E’ il passo che attendevano tante imprese, amministrazioni e gruppi di cittadini. Ora parte, a tutti gli effetti, la svolta delle CER”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, intervenendo a Perugia a “InsiemEnergia”, il giro dell’Italia del MASE, assieme a Gestore dei Servizi Energetici e Unioncamere, per promuovere le Comunità Energetiche Rinnovabili, sostenute con il decreto del governo che prevede una tariffa incentivante e un contributo a fondo perduto fino al 40% dell’investimento.

“Con le CER, persone e territori diventano soggetti protagonisti delle scelte energetiche: il nostro decreto può aprire grandi opportunità di crescita sostenibile, specie nei piccoli comuni che fanno i conti con il delicato problema dello spopolamento. Nell’Umbria dei borghi, dell’ambiente e dei paesaggi, ma anche delle aree colpite dal sisma nel 2016, le Comunità Energetiche – ha concluso il ministro – rappresentano una risposta di sistema per un approvvigionamento sicuro e sostenibile”.

Alla tappa perugina di “InsiemEnergia”, che si è svolta nel Centro Congressi della Camera di Commercio dell’Umbria, sono intervenuti il Presidente della Regione Donatella Tesei, il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, il sindaco di Perugia Andrea Romizi e il primo cittadino di Assisi Stefania Proietti, il Presidente del GSE Paolo Arrigoni e il Presidente della Camera di commercio dell’Umbria Giorgio Mencaroni. Diversi i tecnici che si sono alternati nell’approfondimento dei temi connessi alle Comunità Energetiche, su cui il Gestore dei Servizi Energetici ha messo a disposizione uno sportello informativo per enti locali e imprese.

Fonte: MASE