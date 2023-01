Empoli: una “Babele in biblioteca”, il servizio di accoglienza è internazionale

A partire dal 30 gennaio operatori madrelingua o che parlano inglese, francese, arabo, rumeno, spagnolo, portoghese e tedesco

Una struttura ‘internazionale’ non soltanto per i titoli disponibili in sale e scaffali ma anche per l’accoglienza offerta agli utenti di ogni età. Alla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli è tutto pronto per l’attivazione di un servizio nel segno della multiculturalità “Babele in biblioteca”, questo il titolo del progetto, che metterà a disposizione dei cittadini non italiofoni la possibilità di interagire con personale bibliotecario madrelingua o che parla lingue straniere, con competenze e capacità certificate.

Il progetto, realizzato con la collaborazione della cooperativa Promocultura, prenderà il via lunedì 30 gennaio 2023 e vedrà coinvolti tutti gli operatori bibliotecari nell’obiettivo di abbattere le barriere linguistiche che spesso sono di ostacolo alla fruizione dei servizi culturali essenziali.

Le lingue in cui sarà possibile interagire per il momento sono l’inglese, il francese, l’arabo, il rumeno, lo spagnolo, il portoghese e il tedesco: gli operatori ‘multilingue’ saranno presenti secondo un calendario settimanale e ben individuabili grazie a un cartellino di riconoscimento con la dicitura “io parlo…” seguita dall’indicazione della lingua parlata tradotta nelle varie lingue e corredata dall’immagine di una piccola bandierina del Paese straniero corrispondente. Anche la modulistica informativa di accesso ai servizi sarà tradotta nelle varie lingue così da rendere più facile a tutti anche la compilazione dei moduli necessari per accedere ai servizi.

“Babele in biblioteca è un bellissimo progetto, sottolinea l’Assessore alla Cultura del Comune di Empoli, Giulia Terreni, si rivolge ai cittadini stranieri che vivono in città con l’auspicio di farli sentire parte della comunità. Sappiamo che le biblioteche sono luoghi di riferimento per tante fasce di età, vista l’offerta culturale variegata: dai libri alle attività di laboratorio. Accogliere utenti attraverso operatori che parlano lingue straniere siamo convinti rappresenti un servizio che arricchisce la struttura e permette a chi non ha dimestichezza con la lingua italiana di accedere alle opportunità che la biblioteca offre, approfondendo le proprie conoscenze e vivendo uno spazio pubblico. Ringrazio i nostri operatori fondamentali per la realizzazione di questo servizio, grazie alle loro competenze sul fronte delle lingue straniere”. Per informazioni sui servizi offerti dalla biblioteca comunale è possibile contattare tel. 0571 757840 o scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it

Fonte: comune di Empoli