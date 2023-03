Empoli attiva il Centralino digitale

Il Comune di Empoli ha annunciato l’introduzione del centralino digitale in sostituzione del vecchio sistema fisico del centralino telefonico, il nuovo sistema, completamente VoIP, permetterà di implementare nuove funzioni e servizi per rispondere al meglio alle esigenze degli utenti.

Il 29 marzo, alle 9.30 scatterà il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, si passerà da un sistema fisico installato direttamente all’interno dell’ente a un sistema digitale In seguito all’attivazione del nuovo sistema, il centralino resterà comunque accessibile nelle stesse modalità attuali agli utenti che comporranno lo 0571 7571, fornendo una nuova informazione, in merito al numero di utenti in attesa di risposta, a fornire l’informazione sarà la ‘voce guida’ che accoglierà tutti coloro che contatteranno l’ente.

Fra le novità che interesseranno gli utenti, la modalità di comunicazione diretta con gli uffici, molti dei quali saranno dotati di risponditori automatici che offriranno a chi chiamerà varie opzioni da scegliere in base a esigenze specifiche: chi chiamerà sarà accolto da una ‘voce guida’ che indicherà “Premere 1 per…” offrendo varie scelte compresa la possibilità di parlare con un operatore nel caso le opzioni indicate non soddisfino il chiamante. Il nuovo centralino permetterà anche la progressiva razionalizzazione delle linee telefoniche che il Comune ha in uso per le varie sedi in un’ottica di razionalizzare costi e gestione. Tutte le nuove funzioni legate al centralino sono complementari alle altre metodologie di ‘dialogo’ cittadino/uffici, come la modalità di prenotazione online attraverso l’App Affluences.

Fonte: Empoli