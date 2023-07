Efficienza energetica, il Ministero fissa al 15 settembre il termine per esecuzione dei progetti da parte dei Comuni

Il MASE ha modificato con Decreto Direttoriale il termine per l’esecuzione delle prestazioni inerenti ai progetti finanziati a valere sulla misura C.S.E. 2022 – Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica.

Si dispone, dunque, che l’esecuzione degli interventi finanziati, comprensiva della fase di collaudo tecnico, dovrà concludersi antecedentemente alla presentazione, da parte dell’amministrazione comunale beneficiaria, della richiesta di accredito del contributo fissata alla data del 15 settembre 2023. Si ricorda che è possibile presentare tali domande a partire dal 20 giugno 2023 e che i comuni ammessi ai benefici dell’Avviso, attraverso i loro rappresentanti legali o i loro eventuali delegati, possono pertanto trasmettere le richieste per l’ottenimento dei contributi che verranno erogati, al termine delle verifiche istruttorie e in caso di esito positivo, nella forma del contributo a fondo perduto pari al 100% dei costi ammissibili.

Qui per approfondimenti:

https://www.mase.gov.it/bandi/avviso-c-s-e-2022-comuni-la-sostenibilita-e-l-efficienza-energetica