Efficienza energetica: approvata la Guida operativa per promuovere la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi

La Direzione generale competitività ed efficienza energetica del Ministero della Transizione Ecologica ha approvato l’aggiornamento della Guida operativa per promuovere l’individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi.

La Guida, redatta dal GSE, riporta le informazioni utili e i chiarimenti per la predisposizione e la presentazione delle richieste di accesso agli incentivi, la descrizione delle migliori tecnologie disponibili per i principali settori produttivi, delle potenzialità di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione e un elenco non esaustivo degli interventi di efficienza energetica che non rispettano i requisiti per l’accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi.

Il decreto di approvazione aggiorna inoltre le tabelle recanti le tipologie progettuali ammissibili e non ammissibili, approva cinque nuove guide settoriali e approva nove schede di progetto a consuntivo standardizzate.

Il provvedimento fa parte delle disposizioni, previste dal decreto ministeriale aggiornato a maggio 2021, volte a favorire una maggiore offerta di Certificati sulle piattaforme di scambio, una maggiore semplificazione e trasparenza del meccanismo.

Fonte: MiTE