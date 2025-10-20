Ecosistema Urbano 2025: i Capoluoghi italiani faticano a vincere la sfida climatica

Il quadro ambientale delle città capoluogo italiane, fotografato dalla trentaduesima edizione del rapporto Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente e Ambiente Italia, mostra una trasformazione in atto, spinta anche dalle risorse del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), ma con troppe “tessere mancanti” e un generale appiattimento delle performance verso il basso della classifica.

Il rapporto, basato su oltre 30.000 dati relativi prevalentemente al 2024, evidenzia criticità persistenti, in particolare nelle realtà del Sud Italia, e la necessità di una forte accelerazione nelle politiche di sostenibilità.

I risultati della ricerca: luci e molte ombre

La media del punteggio dei capoluoghi scende al 54,24% (era 55,80% l’anno precedente). Nessuna città supera l’80% di sostenibilità e solo due (Trento e Mantova) superano la soglia del 75%.

Tra i principali indicatori analizzati, emergono i seguenti trend:

Aria : lo smog resta un’emergenza urbana . Nessun capoluogo rispetta tutti i nuovi valori guida dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) per la qualità dell’aria.

: lo . Nessun capoluogo rispetta tutti i nuovi valori guida dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) per la qualità dell’aria. Rifiuti : la raccolta differenziata supera per la prima volta la media del 65% tra i capoluoghi, ma parallelamente si registra un aumento nella produzione complessiva di spazzatura.

: la raccolta differenziata supera per la prima volta la media del tra i capoluoghi, ma parallelamente si registra un di spazzatura. Acqua : le perdite nella rete idrica rimangono molto alte; i capoluoghi perdono ancora più di un terzo dell’acqua immessa in rete.

: le perdite nella rete idrica rimangono molto alte; i capoluoghi perdono ancora dell’acqua immessa in rete. Mobilità : pur aumentando i passeggeri del trasporto pubblico locale ( tpl ) per il quarto anno consecutivo, le performance sono lontane dai livelli europei. Inesorabilmente, aumenta il numero di vetture circolanti (l’Italia ha uno dei parchi auto più grandi d’Europa), mentre tornano a scendere le medie di superficie urbana dedicata a ciclabilità e zone pedonali. Manca una strategia nazionale per la mobilità sostenibile.

: pur aumentando i passeggeri del trasporto pubblico locale ( ) per il quarto anno consecutivo, le performance sono lontane dai livelli europei. Inesorabilmente, (l’Italia ha uno dei parchi auto più grandi d’Europa), mentre tornano a scendere le medie di superficie urbana dedicata a ciclabilità e zone pedonali. Manca una strategia nazionale per la mobilità sostenibile. Consumo di suolo: cresce, seppur di poco, il consumo di nuovo suolo complessivo nei comuni capoluogo.

La Classifica 2025: il Nord monopolizza la vetta

La graduatoria conferma il divario territoriale, con le realtà urbane del Nord, in prevalenza di medie e piccole dimensioni, che dominano le prime posizioni:

Top 3 : Trento (79,78%) – Torna al primo posto, con ottimi dati su rifiuti, tpl e energie rinnovabili, ma con margini di miglioramento su perdite idriche e isole pedonali. Mantova (78,74%) – Si piazza al secondo posto con eccellenti risultati in termini di consumo idrico, raccolta differenziata e gestione dello spazio urbano (pedonalità e ciclabilità), pur rimanendo penalizzata dalla qualità dell’aria e dall’elevata produzione di rifiuti. Bergamo (71,82%) – Scala la classifica grazie a miglioramenti costanti, in particolare nella raccolta differenziata e per i bonus aggiuntivi, ma con criticità legate ad Ozono (ultimo posto assoluto per giorni di superamento) e alti consumi idrici e produzione di rifiuti.

: Il divario territoriale : la prima città del Sud, Cosenza , si posiziona al sedicesimo posto, ma peggiora leggermente rispetto all’anno precedente. Per trovare un altro capoluogo meridionale bisogna scendere oltre la cinquantesima posizione.

: la prima città del Sud, , si posiziona al sedicesimo posto, ma peggiora leggermente rispetto all’anno precedente. Per trovare un altro capoluogo meridionale bisogna scendere oltre la cinquantesima posizione. La coda: in fondo alla classifica le difficoltà sono evidenti, soprattutto per il Mezzogiorno. Nelle ultime dieci posizioni si trovano nove città del Sud, con Reggio Calabria (ultima), Vibo Valentia (penultima) e Crotone (terz’ultima) sotto la soglia del 25% del punteggio, spesso penalizzate anche dalla mancanza dei dati sull’inquinamento atmosferico.

La via da seguire: l’appello di Legambiente

Secondo Legambiente, i capoluoghi devono accelerare sulla transizione ecologica e climatica. È fondamentale:

Coraggio Amministrativo: gli amministratori locali devono “rompere gli schemi” e affrontare i disagi dei cantieri e i cambiamenti necessari. Nuova Consapevolezza Civica: è necessaria maggiore accettazione da parte della cittadinanza per interventi come nuove linee tramviarie, che promuovono la mobilità a zero emissioni. Rigenerazione Urbana: approvare nuovi strumenti normativi per una rigenerazione urbana in grado di mitigare e adattarsi alla crisi climatica, anche per contrastare il consumo di nuovo suolo. Clean Industrial Deal: le città possono essere il campo d’azione del Clean Industrial Deal europeo, diffondendo tecnologie innovative per la decarbonizzazione dell’ecosistema urbano.

Fonte: Legambiente