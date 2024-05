E’ soggetta a permesso di costruire la realizzazione di un piazzale in calcestruzzo

In tema di reati edilizi, è soggetta a permesso di costruire l’esecuzione di interventi finalizzati a realizzare un piazzale in calcestruzzo, in quanto tale attività determina una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio.



