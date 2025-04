Dipendente in aspettativa non retribuita, oneri finanziari del comune e buone pratiche

QUESITO

Il Comune ha concesso aspettativa non retribuita per due anni a dipendente per assumere incarico ex art 110 in altro comune.

Si chiede:

Si deve comunque prevedere la spesa per il dipendente in aspettativa nelle previsioni di bilancio, magari in un fondo accantonamento?

Il dipendente infatti potrebbe decidere di rientrare in servizio anche prima della scadenza dei due anni di aspettativa.

Se non si prevede la spesa il Comune si potrebbe trovare in difficoltà a reperire i fondi necessari oppure non rispettare i limiti di spesa di personale, se ha già effettuato altre assunzioni.

RISPOSTA

La risposta passa attraverso

