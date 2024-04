Dipartimento per lo Sport: online i nuovi avvisi pubblici

Il Dipartimento per lo Sport comunica che sono online le piattaforme per la partecipazione agli avvisi relativi agli ambiti:

Sport di tutti

Allestimento spazi non convenzionali

SPORT DI TUTTI

Nell’ambito dell’iniziativa “Sport di tutti” è possibile presentare richieste per i progetti:

Carceri 2024.

Iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, per il tramite del Dipartimento per lo Sport, realizzata in collaborazione con Sport e Salute e con il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, che intende supportare e promuovere l’attività sportiva e formativa all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori e per i giovani adulti in carico al DAP ed ai Servizi Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità.

Il progetto 2024 prevede la realizzazione di attività fisico/sportiva e di formazione proposte da ASD/SSD ed Enti del Terzo Settore di ambito sportivo. Tra gli obiettivi vi è quello del sostegno e recupero, attraverso l’attività sportiva, dei soggetti fragili ed a rischio devianza, il miglioramento della salute, lo sviluppo di competenze in ambito sportivo, educativo e socio-psico-pedagogico, e il reinserimento sociale e lavorativo attraverso lo sport.

Il progetto, lanciato nel 2023, ha consentito di finanziare 78 progetti e punta a finanziare con il nuovo Avviso ulteriori 70 progettualità, per un importo massimo singolo di 20 mila euro.

Per maggiori informazioni, consultare la sezione dedicata sul sito di Sport e Salute, raggiungibile attraverso il seguente link: https://www.sportesalute.eu/sportditutti/carceri/carceri-edizione-2024.html

La piattaforma per l’inserimento delle richieste è raggiungibile al link:

https://carceriedizione2024.sportesalute.eu/

Parchi 2024

Iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, per il tramite del Dipartimento per lo Sport, realizzata in collaborazione con Sport e Salute, che si avvale anche della collaborazione con ANCI e ha come obiettivo la realizzazione, in cofinanziamento con i Comuni, di nuove aree sportive attrezzate polivalenti all’interno di parchi comunali pubblici o spiagge.

Le aree saranno dotate di strutture fisse per lo svolgimento di attività fisica a corpo libero per giovani, adulti, over 65 e persone con disabilità.

I Comuni affideranno le aree, per almeno due anni, ad Asd e Ssd del territorio.

Nel 2023 sono stati già finanziati 62 progetti in altrettanti Comuni ai quali si aggiungono i 177 progetti finanziati con altre misure. Nel 2024 l’obiettivo è di finanziare, con un budget di 2.402.778 euro, ulteriori 150 Comuni.

Per maggiori informazioni, consultare la sezione dedicata sul sito di Sport e Salute, raggiungibile attraverso il seguente link: https://www.sportesalute.eu/sportditutti/parchi/parchi-edizione-2024.html

La piattaforma per l’inserimento delle richieste è raggiungibile al link:

https://parchiedizione2024.sportesalute.eu/

Parchi 4-14

Iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, per il tramite del Dipartimento per lo Sport, realizzata in collaborazione con Sport e Salute che, in collaborazione con ANCI, prevede la realizzazione, in cofinanziamento con i Comuni, di nuove aree attrezzate all’interno di parchi comunali pubblici, con strutture per lo svolgimento di attività ludico motoria e fisica rivolta ai bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni.

Sono previsti tre modelli progettuali, differenziati per fasce d’età (4-8, 9-14, 4-14). Tra gli obiettivi vi è quello di offrire l’opportunità di svolgere attività fisica in aree pubbliche ed in totale sicurezza, la promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto e l’utilizzo di aree nei parchi pubblichi per l’attività di Asd e Ssd.

Il budget complessivo è di 3 milioni di euro per finanziare sino a 50 aree attrezzate in altrettanti Comuni.

Per maggiori informazioni, consultare la sezione dedicata sul sito di Sport e Salute, raggiungibile attraverso il seguente link: https://www.sportesalute.eu/sportditutti/parchi/parchi-4-14.html

La piattaforma per l’inserimento delle richieste è raggiungibile al link:

https://parchi414.sportesalute.eu/

ALLESTIMENTO SPAZI NON CONVENZIONALI

Iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, per il tramite del Dipartimento per lo Sport e Sport e Salute, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che mira alla realizzazione di allestimenti di spazi non convenzionali per l’attività motoria, fisica e sportiva nelle Istituzioni scolastiche statali e paritarie, primarie e secondarie di I grado, sprovviste di palestra interna.

Si punta a realizzare soluzioni innovative e sostenibili economicamente, proponendo modelli facilmente adattabili in funzione degli spazi effettivamente disponibili e fornendo attrezzature e materiale sportivo.

L’obiettivo è quello di finanziare, con un budget complessivo di 2.200.000 euro, circa 100 interventi in aggiunta ai 10 già realizzati in fase pilota.

Per maggiori informazioni, consultare la sezione dedicata sul sito di Sport e Salute, raggiungibile attraverso il seguente link: https://www.sportesalute.eu/allestimentospazi.html

La piattaforma per l’inserimento delle richieste è raggiungibile al link:

https://allestimentospazi.sportesalute.eu/

Fonte: Dipartimento per lo Sport