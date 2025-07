Depositate le motivazioni della sentenza sull’abrogazione dell’abuso d’ufficio

Pubblichiamo il comunicato stampa dell’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale relativo alla sentenza 95/2025.

L’abrogazione del reato di abuso di ufficio da parte del legislatore italiano non

contrasta con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (la cosiddetta

Convenzione di Mérida); e la Corte costituzionale non può sindacare la complessiva

efficacia del sistema di prevenzione e contrasto alle condotte abusive dei pubblici

agenti risultante da tale abrogazione, sovrapponendo la propria valutazione a quella

del legislatore.

Lo scrive la Corte costituzionale nelle motivazioni, depositate oggi (sentenza numero

95), della decisione già preannunciata lo scorso 8 maggio, con cui sono state ritenute

non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da quattordici giudici,

tra cui la Corte di cassazione, contro l’abrogazione del delitto di abuso d’ufficio ad

opera della legge numero 114 del 2024.

La Corte ha ritenuto ammissibili le questioni che i giudici rimettenti avevano

formulato con riferimento all’articolo 117, primo comma, della Costituzione, che

condiziona l’esercizio della potestà legislativa al rispetto degli obblighi internazionali,

tra cui quelli derivanti da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. Se una

convenzione dovesse effettivamente prevedere l’obbligo, per il legislatore nazionale,

di prevedere come reato una certa condotta, la Corte ben potrebbe dichiarare

l’illegittimità della legge che abbia abrogato quel reato, violando l’obbligo assunto

dallo Stato in sede internazionale. L’effetto della pronuncia della Corte sarebbe, in

tal caso, quello di ripristinare la legge in precedenza in vigore.

Nel merito, la Corte – dopo aver dettagliatamente esaminato tutte le norme della

Convenzione di Mérida invocate dai giudici rimettenti – ha però escluso che da esse

possa ricavarsi un obbligo di prevedere come reato le condotte di abuso di ufficio,

reato che peraltro non è uniformemente presente in tutti gli ordinamenti penali degli

Stati firmatari.

I giudici rimettenti avevano anche sostenuto che la scelta del legislatore si sia posta

in contrasto con il principio di uguaglianza, tutelato dall’articolo 3 della

Costituzione, dal momento che il legislatore avrebbe lasciato irragionevolmente

prive di sanzione penale condotte più gravi di altre, che continuano anche oggi a

essere qualificate come reati. Inoltre, le ordinanze di rimessione avevano sottolineato

il vuoto di tutela che, per effetto dell’abrogazione, si sarebbe creato rispetto a

condotte gravemente dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica

amministrazione, sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.

Queste due ultime censure sono però state dichiarate inammissibili, sulla base della

costante giurisprudenza della Corte che ritiene precluso l’esame di questioni di

legittimità costituzionale formulate sulla base degli articoli 3 e 97 della Costituzione,

quando il loro accoglimento produrrebbe un effetto “in malam partem”, e cioè

espansivo della punibilità.

In definitiva, ha concluso la Corte, “se gli indubbi vuoti di tutela penale che derivano

dall’abolizione del reato (…) possano ritenersi o meno compensati dai benefici che

il legislatore si è ripromesso di ottenere, secondo quanto puntualmente illustrato nei

lavori preparatori della riforma, è questione che investe esclusivamente la

responsabilità politica del legislatore, non giustiziabile innanzi a questa Corte al

metro dei parametri costituzionali e internazionali esaminati”.

Fonte: Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale