Delibere consiliari, il principio di chiarezza prevale: illegittimo l’atto con esito del voto contraddittorio

Con la sentenza n. 02218/2026 REG.PROV.COLL., n. 5618/2024 REG.RIC., pubblicata il 17 marzo 2026, la Sezione IV del Consiglio di Stato interviene su un principio centrale del diritto amministrativo: la necessaria certezza, coerenza e intelligibilità delle deliberazioni degli organi collegiali.

Il Collegio ribadisce che la validità di una delibera non può prescindere dalla chiara ricostruzione dell’esito della votazione e dalla piena corrispondenza tra dati del voto e dispositivo finale. Quando tale corrispondenza manca o risulta contraddittoria, l’atto è viziato sotto il profilo della legittimità, poiché viene meno la funzione essenziale del verbale, ossia quella di attestare in modo fedele e univoco la volontà dell’organo deliberante.

Secondo il Consiglio di Stato, le deliberazioni degli enti pubblici, in quanto atti a rilevanza esterna dotati di fede privilegiata fino a querela di falso, devono essere immediatamente comprensibili nella loro portata decisionale. Non è ammesso che la ricostruzione dell’esito del voto richieda interpretazioni successive o operazioni ricostruttive complesse, tali da generare incertezza sull’effettiva volontà dell’organo collegiale.

Il principio affermato rafforza dunque il vincolo di chiarezza formale e sostanziale degli atti amministrativi collegiali: la coerenza tra numero dei votanti, dichiarazioni a verbale e dispositivo finale costituisce requisito essenziale di legittimità della decisione.

Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento dell’atto proprio in ragione della presenza di tali incongruenze, riaffermando che la trasparenza del procedimento deliberativo è condizione imprescindibile della sua validità.