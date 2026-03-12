Danno d’immagine della PA: la Corte dei Conti conferma il risarcimento solo per il fatto penalmente accertato

Danno d’immagine della PA: la Corte dei Conti conferma il risarcimento solo per il fatto penalmente accertatoAGEL 12 Marzo 2026, di Redazione
La condanna per danno all’immagine di un ente pubblico si fonda esclusivamente sulla sentenza penale definitiva; eventuali somme aggiuntive vanno ridimensionate secondo gravità e rilevanza concreta.
