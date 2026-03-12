Danno d’immagine della PA: la Corte dei Conti conferma il risarcimento solo per il fatto penalmente accertato

AGEL 12 Marzo 2026, di Redazione

La condanna per danno all’immagine di un ente pubblico si fonda esclusivamente sulla sentenza penale definitiva; eventuali somme aggiuntive vanno ridimensionate secondo gravità e rilevanza concreta.

La Corte dei Conti, Sezione Abruzzo, ha ribadito un principio chiave in materia di responsabilità contabile dei dipendenti pubblici: il risarcimento per danno all’immagine dell’ente può essere richiesto solo in relazione a fatti penalmente accertati con sentenza definitiva.

Nel caso esaminato, l’azione della Procura regionale mirava a un risarcimento superiore alla reale portata del danno, includendo episodi non confermati in sede penale. La Corte ha sottolineato che la quantificazione del danno deve rispettare criteri di proporzionalità, considerando gravità oggettiva del fatto, ruolo del dipendente e reale risonanza sociale della vicenda.

In applicazione dell’art. 1, co. 1-sexies, L. 20/1994, il danno si presume pari al doppio del profitto illecito, ma tale presunzione può essere corretta sulla base di elementi concreti, evitando condanne punitive eccedenti la funzione risarcitoria. Il principio stabilito rafforza la distinzione tra responsabilità penale e contabile, ribadendo che l’azione per danno d’immagine non può essere automatica né generalizzata.

