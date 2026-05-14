Danno da ritardo nella rettifica dei certificati: il TAR ribadisce l’onere rigoroso della prova su nesso causale e perdita di chance

TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 00298/2026 REG.PROV.COLL., n. 00110/2022 REG.RIC.

Il Tribunale amministrativo ribadisce un principio consolidato in tema di responsabilità da ritardo dell’amministrazione: l’azione risarcitoria non può fondarsi sulla sola violazione dei termini procedimentali, ma richiede la piena dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, ossia il danno, il nesso di causalità e la colpa dell’amministrazione.

In particolare, il Collegio chiarisce che il danno da ritardo non è configurabile in termini automatici né può essere liquidato in via equitativa in assenza di prova rigorosa dell’effettiva perdita di occasioni concrete. È quindi insufficiente allegare in modo generico la preclusione alla partecipazione a procedure di gara: occorre indicare specifici affidamenti, dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione e provare la ragionevole probabilità di conseguire un’utilità economica.

Il principio riaffermato si colloca nel solco dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis L. n. 241/1990 non costituisce un ristoro automatico, ma presuppone la prova puntuale della perdita di chance e del collegamento eziologico tra inerzia amministrativa e pregiudizio subito.

Nel caso esaminato, il TAR ha quindi escluso la risarcibilità del danno per difetto di prova del pregiudizio patrimoniale, ritenendo non dimostrata la concreta incidenza del ritardo sulle possibilità di partecipazione a gare e sulla loro eventuale aggiudicazione. È stato invece riconosciuto il diritto al rimborso delle spese processuali relative al precedente giudizio sul silenzio-inadempimento, con conseguente condanna dell’amministrazione e nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione in caso di ulteriore inerzia.