Crotone, passo avanti nella digitalizzazione: l’Ufficio di Stato Civile entra nell’ANSC

Anagrafe 2 Dicembre 2025, di Redazione

Dopo Anagrafe ed Elettorale, anche lo Stato Civile si integra nell'Archivio Nazionale, l’adesione promette servizi rapidi per nascite, matrimoni, e cittadinanza, riducendo tempi di attesa e burocrazia

Articoli correlati
Anagrafe

Italia, popolazione ancora in calo: persi 9mila residenti nei primi otto mesi del 2025

Anagrafe

Digital Europe: due nuove call per patenti e portafogli digitali europei

Anagrafe

Prefetture, nuovi strumenti digitali per il monitoraggio dello stato civile

Anagrafe

Lissone promuove i servizi digitali al cittadino, 2 incontri su SPID e CIE

Anagrafe

Certificati anagrafici online: ANPR apre l’accesso ai notai

Il Comune di Crotone compie un passo decisivo nel suo percorso di innovazione digitale. Dopo aver modernizzato gli Uffici Anagrafe ed Elettorale, anche l’Ufficio di Stato Civile è entrato a far parte dell’Archivio Nazionale dello Stato Civile (ANSC).

Con questa adesione, Crotone si unisce ai circa 700 Comuni italiani già attivi sulla piattaforma, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere un sistema pubblico più efficiente e vicino ai cittadini.

Procedure veloci e meno burocrazie

L’integrazione nell’ANSC rappresenta una tappa fondamentale per la piena digitalizzazione dei servizi comunali. Il nuovo approccio consente di gestire in modo rapido, sicuro e trasparente tutti gli atti relativi ai momenti cruciali della vita delle persone.

In concreto, il sistema permetterà di semplificare e velocizzare le procedure connesse a:

  • Nascite e decessi.
  • Matrimoni e unioni civili.
  • Separazioni e divorzi.
  • Istanze di cittadinanza.

L’Amministrazione sottolinea che la digitalizzazione non è solo un miglioramento organizzativo interno, ma un investimento nella qualità dei servizi: diminuiranno i tempi di attesa, gli spostamenti necessari e la complessità burocratica, a vantaggio di servizi più accessibili e tempestivi per la comunità.

L’ingresso nell’ANSC si inserisce in una strategia più ampia che punta a costruire un rapporto nuovo e diretto tra cittadini e istituzioni, fondato su trasparenza ed efficienza.

Fonte: comune di Crotone

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica