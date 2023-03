Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi e fornitura di prodotti per l’arredo urbano

Pubblicato in GU Serie Generale n. 69 del 22 marzo 2023 il Decreto 7 febbraio 2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica contenente i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni e l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni“.

I suddetti criteri ambientali minimi sono determinati ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e sono contenuti in allegato al Decreto, in ordine a:

a) l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi;

b) la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni;

c) l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per esterni.

Il decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Fonte: Gazzetta Ufficiale