Corte di cassazione: chiarito il confine tra pubblico servizio e attività di pubblico interesse

La Corte di cassazione, sezione VI penale, con sentenza n. 6876 del 14 gennaio 2026 (depositata il 20 febbraio 2026), è intervenuta in tema di reati contro la pubblica amministrazione, chiarendo i criteri per l’individuazione della figura dell’incaricato di pubblico servizio.

Secondo i giudici, occorre distinguere tra “pubblico servizio” e “pubblico interesse”: il primo riguarda attività svolte nell’interesse della collettività e riconducibili a finalità proprie della pubblica amministrazione, mentre il secondo si riferisce ad attività private che, pur sottoposte a regolazione e controlli pubblici per la loro rilevanza, restano orientate a finalità imprenditoriali o private.

Nel caso esaminato, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione del Tribunale del riesame di Roma del 9 ottobre 2025, che aveva confermato un sequestro probatorio nell’ambito di un’indagine per ipotesi di corruzione nei confronti di un produttore di energie rinnovabili.

I giudici di legittimità hanno escluso la configurabilità, anche in astratto, del delitto contestato, ritenendo non corretta l’attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio al soggetto coinvolto. La decisione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di distinzione tra attività privatistiche di interesse pubblico e veri e propri servizi pubblici.