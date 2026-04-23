Corte di cassazione: chiarito il confine tra pubblico servizio e attività di pubblico interesse

Corte di cassazione: chiarito il confine tra pubblico servizio e attività di pubblico interesseAGEL 23 Aprile 2026, di Redazione
La Suprema Corte annulla un sequestro probatorio in un’indagine per corruzione, escludendo la qualifica di incaricato di pubblico servizio per un operatore delle energie rinnovabili e ribadendo i criteri distintivi tra attività di servizio pubblico e attività di mero interesse pubblico
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