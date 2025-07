Corte dei Conti su sottoscrizione relazione fine mandato se scadenza consiliatura oltre quinto anno

Pubblichiamo la delibera n. 17/2025 con cui la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha chiarito i criteri per determinare il termine entro cui deve essere sottoscritta la relazione di fine mandato nei casi in cui la consiliatura si prolunghi oltre il quinto anno e la nota Anci.

Tale situazione, coinvolge numerosi enti locali, ed è riconducibile principalmente al rinvio delle elezioni disposto durante l’emergenza Covid.

Nella delibera la magistratura contabile stabilisce che “nel caso in cui le elezioni dei consigli comunali abbiano luogo oltre la scadenza del mandato il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall’inizio del mandato”.

Fonte: Anci