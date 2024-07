Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, nell’adunanza dell’11 luglio 2024, hanno certificato positivamente l’Ipotesi di CCNL relativo al personale dell’Area Funzioni Locali, per il triennio 2019 – 2021, pervenuta il 24 giugno 2024, con le raccomandazioni contenute nel rapporto allegato alla deliberazione in corso di stesura.

