il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha diramato la Circolare n.12 del 5 marzo 2025 avente ad oggetto il “Corso e-learning revisione enti locali per i funzionari delle Prefetture e degli Enti locali”.

Nell’anno 2024, la Direzione centrale per la Finanza locale di questo Dipartimento ha realizzato la VI edizione del corso di formazione a distanza, articolato in moduli di un’ora, erogati esclusivamente in modalità e-learning e destinato ai revisori iscritti nell’Elenco dei revisori degli enti locali.



Il corso, fruibile gratuitamente, verte sulle materie della contabilità pubblica e della finanza locale, con particolare riferimento agli aspetti di maggior interesse nell’attività di revisione ed è ritenuto utile estenderlo anche al personale interessato delle Prefetture-UTG e degli enti locali.

Fonte: Gazzetta Ufficiale