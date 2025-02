Corso e-learning “Revisione Enti Locali 2024” aperto ai Dottori commercialisti ed Esperti contabili e ai Revisori legali

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali informa che dal 28 febbraio 2025, accedendo alla piattaforma del CNDCEC raggiungibile al seguente link, sarà disponibile il Corso “Revisione degli enti locali 2024”.

Al fine di estendere la possibilità di fruizione del corso gratuito in oggetto a coloro che non hanno potuto seguirlo sulla piattaforma ministeriale lo scorso anno, si è ritenuto di riproporlo anche nel corrente anno, in quanto ancora di stretta attualità.

Il corso, tenuto da docenti di eccellenza, tratta delle materie della contabilità pubblica e della finanza locale, con riferimento agli aspetti di maggior interesse nell’attività di revisione contabile, di controllo e di vigilanza finanziaria-contabile.

I singoli moduli del corso saranno fruibili, se non già seguiti nel 2024, anche ai fini del conseguimento dei crediti formativi richiesti per l’iscrizione all’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali dell’anno 2026 che, si ricorda, sono validi solo se acquisiti dal 1° gennaio 2025 al 30 novembre 2025.

Nelle risorse correlate è visualizzabile il relativo programma.

Programma corso e-learning “Revisione Enti Locali 2024”

Fonte: DAIT