Corridoi lavorativi per i rifugiati: protocollo d’intesa tra Governo italiano e UNHCR

Un nuovo protocollo d’intesa è stato sottoscritto tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Interno, Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR), Diaconia Valdese, Pathways International e Talent Beyond Boundaries.

Attraverso le nuove misure previste dalla Legge n. 50/2023– Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare – i rifugiati formati all’estero potranno arrivare in Italia attraverso i corridoi lavorativi dedicati. L’iniziativa prevede, infatti, la selezione e la formazione di rifugiati in Paesi terzi, già qualificati in specifici settori professionali, per il loro ingresso regolare nel mercato del lavoro italiano.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali