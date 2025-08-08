Contributo per il trattamento economico incarichi ai segretari comunali

Enti locali 8 Agosto 2025, di redazione

Comunicato del Ministro della Funzione pubblica del 7 agosto 2025

Articoli correlati
Enti locali

Criteri di liquidazione del compenso di un membro della commissione concorsuale

Enti locali

Dait: nuovo riparto del fondo per il rimborso delle spese sostenute per le consultazioni referendarie ed amministrative dell’8 e 9 giugno 2025

Enti locali

Proroga delle scadenze per la fase di contrattualizzazione degli Avvisi di finanziamento per l’adeguamento delle componenti informatiche Enti terzi alle Specifiche tecniche SUAP

Enti locali

Mense biologiche, intesa in conferenza unificata sul decreto di riparto 2025

Enti locali

DTD: nuovi fondi disponibili per i Comuni che aderiscono all’ANSC

Con nota del Capo del Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 39043 del 15/06/2023 si proceduto con la raccolta online delle candidature per l’attribuzione del contributo ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, finalizzato a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali, in attuazione dell’art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Ciò in attuazione del D.P.C.M. del 1° maggio 2023, pubblicato in GU – Serie Generale n. 136 – del 13/06/2023, con cui sono stati predeterminati i criteri di riparto delle risorse dirette a sostenere i citati oneri.

Al termine della procedura diretta all’acquisizione delle relative istanze, è stata predisposta la graduatoria finale di merito.

Maggiori informazioni nel comunicato integrale.

Fonte: Dipartimento della funzione pubblica

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica