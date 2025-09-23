Contributo Anac 2025: in arrivo i pagamenti per le stazioni appaltanti

Le stazioni appaltanti che hanno indetto procedure di gara tra maggio e agosto 2025 devono versare il contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac).

Gli avvisi di pagamento pagoPA sono già disponibili sul Portale dei pagamenti di Anac. Per avere il dettaglio delle gare a cui si riferiscono gli avvisi, è necessario consultare il servizio Gestione Contributi Gara (GCG).

Novità: email di notifica e contributo anche per le gare “in house”

A partire da settembre 2025, Anac ha introdotto un nuovo sistema di notifica: oltre alla pubblicazione sul portale, invierà una comunicazione via email per informare della generazione degli avvisi di pagamento. Queste email verranno inviate al responsabile anagrafe stazione appaltante (RASA) e a tutti i contribuenti della stazione appaltante.

È importante fare attenzione: alcuni client di posta potrebbero interpretare erroneamente la sigla “Anac” come un link non pertinente. L’Autorità raccomanda di ignorare questi link e di utilizzare solo quelli ufficiali presenti nella nota, che rimandano direttamente al Portale dei pagamenti e al servizio GCG.

Un’altra novità significativa, introdotta dalla delibera n. 598/2024, riguarda le procedure di affidamento “in house”. Da quest’anno, anche queste gare sono soggette all’obbligo contributivo, e il pagamento spetta esclusivamente alla stazione appaltante che agisce come amministrazione affidante.

Infine, Anac ricorda a tutte le stazioni appaltanti di mettersi in regola con gli obblighi contributivi degli anni precedenti, se non lo hanno ancora fatto. Per questi pagamenti, è ancora attivo il vecchio servizio di Riscossione, che permette di saldare tramite MAV.

Maggiori informazioni nel comunicato Anac