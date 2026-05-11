Contributi di bonifica, la Cassazione chiarisce: prescrizione quinquennale dal 1° gennaio successivo al piano di riparto

AGEL 11 Maggio 2026, di Redazione

La Corte di Cassazione stabilisce il dies a quo della prescrizione dei contributi consortili, fissandolo al 1° gennaio successivo all’approvazione del piano di riparto. Decisione destinata a incidere sui contenziosi in materia di tributi locali

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Con la sentenza n. 29391 del 6 novembre 2025, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di contributi di bonifica, precisando il momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, del codice civile.

Secondo i giudici di legittimità, il termine decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di emanazione del decreto di approvazione del piano di riparto, come stabilito dall’art. 15 del regio decreto n. 215 del 1933. La pronuncia si inserisce nel quadro dei tributi locali e dei contributi consortili, offrendo un chiarimento rilevante per la gestione dei rapporti tra contribuenti e consorzi di bonifica.

La decisione, che richiama anche precedenti orientamenti giurisprudenziali, definisce un criterio uniforme per l’individuazione del dies a quo della prescrizione, con possibili ricadute sui contenziosi pendenti in materia di tributi consortili.

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