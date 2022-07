Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio

Con decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 18 luglio 2022 – di cui sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale – sono stati determinati i comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

In particolare, per l’anno 2022 i contributi in questione ammontano complessivamente a euro 450.000.000,00.

Il decreto interministeriale riporta due allegati:

• Allegato 1, che contiene l’elenco degli Enti ammessi al finanziamento, per un totale di 9.547 opere pubbliche a fronte di 5.223 istanze trasmesse per un importo totale richiesto pari ad € 5.875.792.971,88;

•Allegato 2, che contiene l’elenco dei 385 Enti assegnatari del contributo e delle relative 553 opere pubbliche finanziate, rientranti tutte nella tipologia A) “investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del territorio a rischio idrogeologico” prevista all’art. 1 comma 141, per un importo pari ad € 448.580.224,51 tenendo conto delle risorse attualmente disponibili.

Fonte: Viminale