Consip lancia la “Consultazione di mercato semestrale” per dialogare con le imprese e migliorare gli appalti

Consip, la centrale acquisti della Pubblica Amministrazione, ha lanciato un nuovo strumento per rendere gli appalti più efficaci e mirati. Si chiama “Consultazione di mercato semestrale” e serve a rafforzare la collaborazione tra la domanda pubblica e l’offerta privata.

Questo strumento, operativo due volte all’anno (da febbraio ad aprile e da settembre a novembre), permette alle amministrazioni di segnalare i propri fabbisogni, mentre le imprese possono proporre nuovi prodotti, servizi e soluzioni. L’obiettivo è raccogliere le idee e le necessità di entrambe le parti per poter progettare gare d’appalto più innovative e aderenti ai bisogni reali della PA.

La “Consultazione” è particolarmente vantaggiosa anche per piccole e medie imprese e start-up, che avranno un canale diretto per presentare le loro proposte e promuovere l’innovazione.

I contributi raccolti verranno analizzati da Consip per definire bandi che siano in linea con l’offerta di mercato, creando così un confronto continuo e proficuo tra il settore pubblico e quello privato. Questa iniziativa fa parte di un percorso più ampio di dialogo e co-progettazione già avviato da Consip con il suo Piano industriale 2025-28.

Maggiori informazioni nella nota Consip

