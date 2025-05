Conferenza Unificata, i temi affrontati nella riunione del 29 maggio

Interventi normativi straordinari per il bradisismo nei Campi Flegrei e le alluvioni in Emilia-Romagna, Marche e Toscana, organici dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2026-2027 e misure sull’istruzione sia dentro che fuori il PNRR. Sono questi i temi principali discussi durante la Conferenza Unificata del 29 maggio (gli esiti della riunione) a cui, in rappresentanza dell’Anci, sono intervenuti il presidente Gaetano Manfredi e il sindaco di Miggiano Michele Sperti.

Per quanto riguarda le alluvioni l’Anci ha espresso parere positivo al decreto di conversione in legge del decreto del 7 maggio 2025, con cui vengono varati ulteriori disposizioni per affrontare l’emergenza (misure per la ricostruzione pubblica e privata post calamità, contributi per l’autonoma sistemazione, semplificazioni sugli appalti, sostegno economico al sistema di Protezione civile). Per l’area flegrea il dl interviene sulla sospensione dei tributi, sui contributi per la riqualificazione sismica e ricostruzione e sull’aumento del fondo per il sostegno abitativo.

Tuttavia l’Anci ha subordinato il parere all’accoglimento degli emendamenti presentati in sede tecnica, evidenziando la richiesta di proroga di 12 mesi dell’utilizzo del personale impegnato in pianta stabile nelle strutture che si occupano del bradisismo nei Campi Flegrei, proroga – ha ricordato il presidente dell’Anci Manfredi – già deliberata dai Comuni. Una richiesta, ha rimarcato ancora il sindaco di Napoli, necessaria dato il perdurare del fenomeno che senza personale adeguato creerebbe non poche difficoltà. La richiesta dell’Anci ha avuto la disponibilità del ministero per la Protezione civile, in attesa di una pronuncia ancora da ricevere da parte del Mef.

Per quanto riguarda il decreto che aggiorna gli organici dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2026-2027, nell’esprimere parere favorevole l’Anci ha formulato la raccomandazione che nella programmazione regionale venga salvaguardata la specificità delle istituzioni scolastica situate nei Comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree con specificità linguistiche.

Parere favorevole, infine, anche alla conversione in legge del decreto 7 aprile 2025 sulle disposizioni attuative delle misure PNRR per l’avvio dell’anno scolastico 2025-2026. L’Anci ha rimarcato la proficua collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del merito per l’accoglimento degli emendamenti presentati che semplificheranno e velocizzeranno alcune procedure PNRR per Comuni e Città metropolitane. Vedi anche la raccomandazione sul punto 6 all’ordine del giorno.

Fonte: ANCI