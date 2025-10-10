Conferenza Stato-Città: via libera a fondi per i minori allontanati e nuove regole IMU

Si è tenuta oggi, 10 ottobre 2025, una seduta straordinaria della Conferenza Stato-città e autonomie locali, presieduta dal Sottosegretario di Stato all’Interno, on. Wanda Ferro, per discutere provvedimenti di rilievo per gli enti locali. La riunione ha portato all’intesa su due punti fondamentali: il sostegno economico ai Comuni per l’assistenza ai minori allontanati dalla famiglia e l’aggiornamento delle norme per la differenziazione delle aliquote IMU.

Sostegno per i minori allontanati: 100 milioni ai Comuni

ANCI e UPI hanno dato l’intesa sul decreto che stabilisce il riparto di un fondo da 100 milioni di euro per il 2025. Queste risorse sono specificamente destinate a coprire parte delle spese sostenute dai Comuni per assistere i minori allontanati dal nucleo familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria.

I criteri di assegnazione del fondo hanno tenuto conto dei costi sostenuti per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, dell’impatto di tali spese sul fabbisogno standard monetario per la funzione sociale e, in particolare, delle esigenze specifiche dei Comuni di piccola dimensione.

Nuove condizioni per l’IMU dal 2026

È stato approvato lo schema di decreto del Vice-Ministro dell’economia e delle finanze che aggiorna le condizioni con cui i Comuni potranno differenziare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU).

Il provvedimento, che entrerà in vigore dal 2026, recepisce le esigenze emerse nel corso dell’anno d’imposta 2025. Anche su questo punto, il parere di ANCI e UPI è stato favorevole, segnando un accordo tra Governo ed enti locali sull’aggiornamento della leva fiscale.

Nuova designazione UPI in Cabina di regia contro la tratta

Infine, la Conferenza ha acquisito la designazione della Dott.ssa Sandra Scarpellini, Presidente della Provincia di Livorno, come nuova rappresentante dell’UPI (Unione delle Province d’Italia) in seno alla Cabina di regia interistituzionale del Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025.

Fonte: Conferenza Stato Città