Conferenza Stato-città e autonomie locali: ristori ai comuni colpiti da sisma e accesso dei notai all’Anpr tra le misure approvate

Riparto delle risorse destinate agli amministratori locali vittime di atti intimidatori, ristoro ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2022 e 2023 e possibilità per i notai di accedere ai certificati anagrafici presenti nell’ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente).

Questi i principali risultati della seduta di ieri della Conferenza Stato-città e autonomie locali, presieduta al Viminale dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro.

Nel corso della riunione l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e l’Unione province d’Italia (Upi) hanno espresso parere favorevole in merito allo schema di decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Istruzione e del Merito e con il ministro dell’Economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di riparto e utilizzo del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori per il triennio 2025-2027. «Si tratta di risorse importanti», ha sottolineato il sottosegretario, «che, concretamente, dimostrano la presenza e la vicinanza dello Stato nei confronti degli amministratori locali vittime di atti intimidatori. Per il solo 2025 a questo scopo abbiamo destinato complessivamente 6 milioni di euro».

Parere favorevole di Anci e Upi anche sullo schema di decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione e con il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Innovazione tecnologica, recante “Modalità di accesso ai servizi di certificazione resi disponibili dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati per consentire ai notai, iscritti al ruolo, di richiedere certificati anagrafici per finalità connesse all’esecuzione dell’incarico professionale, tramite il Consiglio Nazionale del Notariato”.

«Grazie a questa misura», ha spiegato il sottosegretario Ferro, «così come già accade per gli avvocati, anche i notai iscritti al ruolo potranno richiedere i certificati anagrafici di cui necessitano contenuti nell’ANPR. Il certificato è reso immediatamente disponibile al notaio che lo ha richiesto ed è esente dall’imposta di bollo».

Si tratta, ha aggiunto Ferro, di «un provvedimento che ha l’obiettivo di semplificare le procedure, rendere più facile e veloce il lavoro dei notai facendo risparmiare tempo prezioso a tutti i cittadini. L’intervento consente inoltre di ridurre gli accessi agli sportelli comunali permettendo all’ente locale di implementare gli altri servizi pubblici».

Anci e Upi hanno poi espresso parere favorevole in relazione allo schema di decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, recante ristoro dei minori gettiti, riferiti all’anno 2025, dell’Imu derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023. I comuni interessati sono Ancona e Fano, nelle Marche, e Umbertide, Perugia e Gubbio, in Umbria.

Le stesse Anci e Upi hanno dato inoltre parere favorevole in merito a:

lo schema di decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente l’utilizzo dell’accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2024;

le decisioni adottate, all’unanimità, dal consiglio direttivo dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali nell’adunanza del 16 luglio 2025, riguardanti i corsi di specializzazione per segretari comunali e provinciali Spe.S e Se.F.A., relativi all’annualità corrente.

A chiusura dei lavori Anci e Upi hanno preso atto del decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 luglio 2025 sul “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”.

Fonte: Ministero dell’Interno