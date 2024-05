Comunità energetiche, oggi in Anci la presentazione del Vademecum per autoconsumo dei Comuni

Si tiene oggi alle ore 9:00 a Roma presso la sede dell’Anci, e non più all’Auditorium GSE, la presentazione del vademecum Anci per i Comuni per le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile (CACER). L’evento l’obiettivo di presentare i contenuti del «Vademecum ANCI per i Comuni», redatto in stretto raccordo tecnico con il GSE, che intende fornire informazioni in merito ai meccanismi di sostegno previsti per le Pubbliche Amministrazioni, e a favore delle comunità locali, nell’ambito delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile, come disciplinate dal quadro attuale normativo e regolatorio, anche alla luce dell’approvazione del DM MASE 414/2023.

Il Vademecum ANCI è uno strumento per guidare gli enti locali nel panorama dell’autoconsumo e delle possibilità e dei ruoli che un Comune può perseguire, a partire dall’analisi del contesto, delle risorse disponibili e dei fabbisogni dei territori.

Il programma definitivo

Fonte: ANCI