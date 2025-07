Circolare DAIT n. 64/2025: attuazione dell’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC)

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha diramato la Circolare n. 64 del 30 giugno 2025 avente ad oggetto “Attuazione dell’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC).

Comunicazione della data di messa a disposizione sull’intero territorio nazionale dei servizi dell’Archivio Nazionale“.

In premessa al documento si fa seguito alle circolari, con le quali sono state fornite indicazioni sugli adeguamenti da assicurare al fine di consentire la piena realizzazione dell’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC).



Al riguardo, si segnalano i risultati positivi riscontrati nel periodo di adozione controllata, nell’ambito della quale gli oltre settecento comuni che vi hanno aderito hanno formato atti digitali con effetti giuridici con la conseguente dismissione dei registri cartacei, utilizzando esclusivamente l’Archivio Nazionale, che consentono di poter mettere a disposizione i servizi offerti dal nuovo sistema sull’intero territorio nazionale a far data dal 30 giugno 2025.



Si evidenzia, in proposito, che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione del 18 ottobre 2022, i comuni sono tenuti ad aderire all’ANSC entro il termine di diciotto mesi dalla data della messa a disposizione dei servizi in ambito nazionale.



Nel richiamare le istruzioni fornite con circolari diramate precedentemente e disponibili sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali all’indirizzo https://dait.interno.gov.it/contenuti/tipo/circolare, il Dipartimento riporta nella Circolare gli aspetti principali riguardanti il nuovo sistema.

Fonte: DAIT