Cinisello Balsamo propone lo Sportello digitale itinerante

Lo sportello digitale rilanciato dal Comune vuole assistere la cittadinanza che presenta difficoltà con il mondo digitale, come l’uso della e-mail, dei servizi digitali pubblici, dell’identità digitale o del Fascicolo Sanitario Elettronico grazie ai ragazzi appartenenti alla generazione Z.

Il progetto mantiene la sua caratteristica di mobilità spostandosi presso i Centri anziani Bauer, Costa e Friuli gestiti da Auser e presso Villa Casati Stampa a cura dell’Associazione Anteas alternando momenti di divulgazione digitale collegiale a un servizio di assistenza su richiesta tramite prenotazione, ed è stato pensato per offrire 2 diverse modalità di fruizione dello “Sportello digitale”: all’interno dei Centri anziani di Bauer, Costa e Friuli gli studenti saranno a disposizioni per 2 ore per rispondere alle richieste estemporanee dei cittadini, mentre per gli appuntamenti presso Villa Casati Stampa gli studenti faranno delle brevi conferenze su alcuni temi nella prima parte e successivamente saranno a disposizione per eventuali domande.

Oggi l’ambito digitale occupa una parte importante della vita giornaliera e questo rischia di essere uno svantaggio per le persone anziane che non hanno le competenze per affrontare un mondo digitalizzato; lo scopo del progetto è di formare i ragazzi delle scuole superiori del territorio sull’utilizzo consapevole dei device digitali, per essere di supporto alle persone anziane, in un dialogo intergenerazionale che arricchisca entrambi.

Il progetto ha coinvolto gli studenti di 3 scuole di istruzione secondaria superiore del territorio (Istituto Professionale Enrico Falck, Liceo Giulio Casiraghi e Istituto Tecnico Cartesio); la formazione specifica digitale agli studenti è stata realizzata dai pedagogisti dell’Associazione Lime Education, specializzata in media education e benessere digitale, gli studenti, formati sull’utilizzo consapevole e competente di device e applicativi, metteranno in pratica quanto acquisito e assisteranno gli anziani nei centri sul territorio.

Fonte: Comune di Cinisello Balsamo