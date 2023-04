Chiarimenti sulla procedura di rendicontazione sul portale TBEL dei contributi (Legge di Bilancio 2022)

Con circolare DAIT n.13 del 6 febbraio 2023, le Prefetture-UTG sono state invitate a sensibilizzare gli enti della provincia di propria competenza a trasmettere sul portale TBEL della Direzione Centrale per la Finanza Locale, entro il termine del 30 aprile 2023, il rendiconto relativo ai contributi assegnati ai sensi dell’articolo 1, comma 407, legge n.234 del 2021 (annualità 2022) e dell’articolo 30, comma 14-bis, decreto-legge n.34 del 2019 (annualità 2021-2022).

Si precisa che gli enti tenuti alla rendicontazione sono soltanto quelli che alla data del 19 gennaio 2023 avevano trasmesso il certificato finale dei lavori sul richiamato portale TBEL e che a tal fine avevano ricevuto, a mezzo posta certificata, una comunicazione dal Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale con cui si dava avviso dell’apertura della procedura telematica.

Tutti gli altri enti che hanno trasmesso il certificato finale dei lavori sul portale TBEL dopo il 19 gennaio 2023, sono momentaneamente esclusi dalla rendicontazione e non possono accedere alla procedura. Le certificazioni su supporto cartaceo che questi ultimi hanno trasmesso al Ministero dell’interno si intendono non acquisite e non hanno alcun valore in quanto l’unica modalità di trasmissione del rendiconto è quella telematica. Sarà cura della Direzione Centrale per la Finanza Locale comunicare a detti enti l’avvio di una nuova procedura di rendicontazione.

Per ulteriore chiarezza, gli enti tenuti alla rendicontazione e che non hanno ancora trasmesso sul portale TBEL l’apposita certificazione, sono quelli indicati nell’allegato al presente comunicato. Per ciascun ente vengono segnalati i CUP e la relativa linea di finanziamento per i quali occorre presentare il rendiconto. L’elenco degli enti che devono ancora adempiere è stato elaborato ad un dato momento ed è evidente che tutti quelli che hanno successivamente regolarizzato la propria posizione non devono tener conto di quanto segnalato.

Stante le difficoltà riscontrate da alcuni enti, si comunica che il termine ultimo entro il quale deve essere completata la procedura di rendicontazione è prorogato al 31 maggio 2023.