Censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali anno 2024

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Viminale ha pubblicato la Circolare DAIT n.65/2025, co la quale informa gli Enti locali delle rispettive province (Comuni, Province, Comunità montane e Unioni di Comuni), che è stato dato avvio, ai sensi dell’articolo 95 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al Censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali al 31.12.2024. La rilevazione, come noto, è unificata con il Conto annuale, curato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione del Protocollo d’intesa stipulato a tal fine 1’8 maggio 2008 con questo Ministero. Il Dait segnala, inoltre, che il termine per la trasmissione dei dati richiesti è fissato al 15 luglio 2025 .

Fonte: Dait