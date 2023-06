Censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali. Anno 2022

La Circolare DAIT n.83 del 27 giugno 2023 da conto che è stato dato avvio, ai sensi dell’articolo 95 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al Censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali al 31.12.2022. La rilevazione, come noto, è unificata con il Conto annuale, curato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione del Protocollo d’intesa stipulato a tal fine l’8 maggio 2008 con il Ministero dell’Interno.

Le informazioni relative al Censimento del personale debbono essere comunicate dagli enti locali utilizzando le Tabelle del Conto annuale elencate nell’Allegato l. I dati verranno acquisiti attraverso il sistema SICO del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne curerà la trasmissione al Ministero.

Ulteriori informazioni (riguardo alle tabelle n. 18, 19 e 20), sono contenute anche nell’allegato alla circolare n. 14 del 30 marzo 2023 (pagine da 66 a 75), emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Relazione allegata al Conto annuale 2023. Le circolari sono disponibili sul sito http://www.rgs.mef.qov.it.

Il DAIT pertanto informa gli Enti locali delle rispettive province (Comuni, Province, Comunità montane e Unioni di Comuni), segnalando che il termine per la trasmissione dei dati richiesti è fissato al 22 luglio 2023.

Gli enti dei territori alluvionati, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi metereologici verificatisi nei giorni 15-17 maggio 2023, potranno inviare i dati fino al 22 settembre 2023.

Fonte: DAIT